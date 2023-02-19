الفرحة تعود لعائلة تركية.. إنقاذ خرافها حيّة من تحت أنقاض الزلزال

تواصل- فريق التحرير

عادت الفرحة لأسرة تركية تعمل في تربية المواشي، حيث تم إنقاذ عدد من خرافها عقب 11 يوما من الزلزال، بعدما ظنت أنها نفقت خلال الكارثة.

إنقاذ الخراف:

وذكرت صحيفة ” يني شفق” التركية أن الزلزال دمّر المبنى العائد للمواطن التركي محمود أقصو في قرية بادملي بقضاء نورداغي بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، والذي يعمل في تربية الماشية.

وأوضحت أن “أقصو وزوجته وأطفاله” نجوا بأعجوبة من الزلزال، فيما فارقت والدته وشقيقته الحياة تحت الأنقاض.

بينما تمكن الأهالي من اخراج بعض الماشية الموجودة في الحظيرة في الطابق الأرضي للمبني المكون من 3 طوابق والذي دمره الزلزال، بقي 50 رأسا من الأغنام والخراف تحت الأنقاض.

وغادرت الأسرة المكان بعدما لم تعد تسمع أصوات الماشية العالقة تحت الأنقاض واعتقادها أنها نفقت، ونصبت خيمة في موقع آخر.

وبعد 11 يوما على وقوع الزلزال وأثناء مروره من المنطقة سمع أقصو أصوات خراف قادمة من تحت الأنقاض.

ونوهت أنه عقب إبلاغه الفرق المعنية تم اخراج 9 خراف من تحت الأنقاض مازالت على قيد الحياة.

الزلزال وإعلان نهاية عملية الإنقاذ:

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

من ناحية أخرى أكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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وأوضح أنه بحسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت إتمام أعمال البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال باستثناء ولايتي قهرمان مرعش وهطاي.