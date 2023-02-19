الصين تحذر أمريكا من استغلال قضية المنطاد

تواصل – فريق التحرير:

تمسكت كل من الصين وأمريكا بموقفها تجاه قضية المنطاد الصيني الأول الذي حلق في المجال الجوي الأمريكي وجرى إسقاطه.

تصعيد الخلاف

وبعد لقاء جمع بين كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أصر الجانب الأمريكي على أن المنطاد استخدم لأغراض التجسس، فيما أعادت الصين رواية أنه كان للأرصاد الجوية وانحرف عن مساره.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الصينية، بعد اللقاء، بيانا شديد اللهجة، وحذرت الولايات المتحدة من: “خطورة استغلال قضية المنطاد لتصعيد الخلاف بين البلدين”، وقال البيان إن: “بكين ستتابع حتى النهاية حال إصرار الولايات المتحدة على استغلال الأمر”.

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لن نعتذر

وقبل يومين، أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحات مساء اليوم الخميس، حول المناطيد الصينية التي تم إسقاطها في الأجواء الأمريكية، والتي تهدد بأزمة بين البلدين.

وقال بايدن: “لن نعتذر عن إسقاط المنطاد الصيني وأتوقع أن أتحدث إلى الرئيس الصيني قريبا”، وأضاف: “سنسقط أي جسم طائر يحلق فوق الأجواء الأميركية وجيشنا يراقب عن كثب المجال الجوي”.