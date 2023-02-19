ما هي أنواع مركبات التشليح التي يمكن إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة أبشر، أنه يمكن من خلال خدمة إسقاط المركبات التالفة، إسقاط جميع أنواع المركبات من خلال المراكز المعتمدة.

وأضافت منصة أبشر، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن التعرف على المراكز المعتمدة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها

– مركبة خصوصي

– مركبة نقل عام

– مركبة نقل خاص

– حافلة صغيرة عامة

– حافلة صغيرة خاصة

– مركبة أجرة

– مركبة أشغال عامة

– دراجة نارية

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المرور يصدر تنبيهاً بشأن إسقاط المركبات التالفة والمهملة

إسقاط المركبات التالفة والمهملة

وفي وقت سابق، أصدر الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، تنبيهًا بشأن إسقاط المركبات التالفة والمهملة من السجلات.

وأوضح المرور، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه يجب المسارعة، إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه لم يتبق سوى 10 أيام، على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من

السجلات.

عبر خدمة إسقاط المركبات يمكنك إسقاط جميع أنواع المركبات من خلال المراكز المعتمدة. تعرّف على المراكز المعتمدة من خلال الرابط التالي:https://t.co/NJTFtXxwus#أبشر_يخلّصها pic.twitter.com/kaCvBJNXgL — أبشر (@Absher) February 19, 2023

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