الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الزعاق يتوقع: اليوم نودع الموجة الباردة.. أبشروا بالدفء (فيديو)
“ومن يعظم شعائر الله”.. متطوع يقوم بجمع نسخ القرآن من تحت أنقاض زلزال تركيا
هجوم جديد على أحد مقرات الباسيج في إيران (فيديو)
الفرحة تعود لعائلة تركية.. إنقاذ خرافها حيّة من تحت أنقاض الزلزال
الصين تحذر أمريكا من استغلال قضية المنطاد
ما هي أنواع مركبات التشليح التي يمكن إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

باحث من المملكة يبتكر تقنية لتسريع شحن بطاريات السيارات الكهربائية

باحث من المملكة يبتكر تقنية لتسريع شحن بطاريات السيارات الكهربائية

باحث من المملكة يبتكر تقنية لتسريع شحن بطاريات السيارات الكهربائية
٠٦:٥٤:٣٤ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ابتكر الباحث د.يحيى محمد القحطاني، عضو هيئة التدريس بجامعة هاورد، وهو أحد أبناء المملكة، تقنيات حديثة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، بما يدعم التوجه الوطني للاستثمار في السيارات الكهربائية.

12 دقيقة فقط

وروى القحطاني تفاصيل تلك التقنيات التي تعد من مخرجات مشروعه البحثي، قائلا: “إن البحث تمكن من تقليص شحن بطاريات السيارات الكهربائية 12 دقيقة بعدما كانت تستغرق ساعات.

وأضاف أنه توصل أيضا إلى إمكانية تقليل وزن البطارية، وبالتالي خفض التكلفة، مما يسهم في وجود منتج محلي يدعم التوجه الوطني في الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية”، حسب “واس”.

اقرأ أيضا:

باحث: ثروات المملكة الطبيعية تقدر بـ 34 تريليون دولار (فيديو)

براءة اختراع

وكشف القحطاني أن الخطوة القادمة التي يطمح لها هي توطين ما توصل إليه عبر بحث نشره فريق يقوده، وانتهى من المرحلة الأولى من تسجيله كبراءة اختراع إلى منتج تجاري، وذلك من خلال إنشاء شركة استثمارية محلية ليكون المنتج سعودياً.

وشدد القحطاني على أن مشروعه جزء أساسي في إستراتيجية المملكة في الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية، مشدداً على أن منتجه سيسهم في توطين هذه الصناعة في هذا المجال الذي ينمو بشكل غير مسبوق.

وأردف بالقول: “إنتاج السيارات الكهربائية حقق نمواً كبيراً من 200 ألف سيارة في 2012 إلى نحو 15 مليون سيارة في 2022”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم ابتكار تقنية حديثة الدكتور يحيى القحطاني السيارات الكهربائية باحث من المملكة شحن بطاريات

مواد ذات صلة

المزيد
الإحصاء: ارتفاع عدد الأجانب العاطلين في المملكة إلى 58 ألفاً

الإحصاء: ارتفاع عدد الأجانب العاطلين في المملكة إلى 58 ألفاً

٠١:٠٢ ص، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦
جامعة الباحة تشارك بـ 88 طالباً في خدمة ضيوف الرحمن

جامعة الباحة تشارك بـ 88 طالباً في خدمة ضيوف الرحمن

٠١:٠٧ م، الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠١٥
6 آلاف حالة وفاة استقبلها الطب الشرعي خلال العام الماضي

6 آلاف حالة وفاة استقبلها الطب الشرعي خلال العام الماضي

١٠:٥٠ ص، الأثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥
«الثروة السمكية» تنفي وجود أسماك نافقة في شواطئ الشرقية

«الثروة السمكية» تنفي وجود أسماك نافقة في شواطئ الشرقية

٠٦:٥٧ م، الخميس، ٠٤ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *