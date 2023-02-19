باحث من المملكة يبتكر تقنية لتسريع شحن بطاريات السيارات الكهربائية

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ابتكر الباحث د.يحيى محمد القحطاني، عضو هيئة التدريس بجامعة هاورد، وهو أحد أبناء المملكة، تقنيات حديثة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، بما يدعم التوجه الوطني للاستثمار في السيارات الكهربائية.

12 دقيقة فقط

وروى القحطاني تفاصيل تلك التقنيات التي تعد من مخرجات مشروعه البحثي، قائلا: “إن البحث تمكن من تقليص شحن بطاريات السيارات الكهربائية 12 دقيقة بعدما كانت تستغرق ساعات.

وأضاف أنه توصل أيضا إلى إمكانية تقليل وزن البطارية، وبالتالي خفض التكلفة، مما يسهم في وجود منتج محلي يدعم التوجه الوطني في الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية”، حسب “واس”.

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براءة اختراع

وكشف القحطاني أن الخطوة القادمة التي يطمح لها هي توطين ما توصل إليه عبر بحث نشره فريق يقوده، وانتهى من المرحلة الأولى من تسجيله كبراءة اختراع إلى منتج تجاري، وذلك من خلال إنشاء شركة استثمارية محلية ليكون المنتج سعودياً.

وشدد القحطاني على أن مشروعه جزء أساسي في إستراتيجية المملكة في الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية، مشدداً على أن منتجه سيسهم في توطين هذه الصناعة في هذا المجال الذي ينمو بشكل غير مسبوق.

وأردف بالقول: “إنتاج السيارات الكهربائية حقق نمواً كبيراً من 200 ألف سيارة في 2012 إلى نحو 15 مليون سيارة في 2022”.