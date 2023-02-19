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تقتل أطفالها ثم تنهي حياتها.. جريمة بشعة بالكويت

تقتل أطفالها ثم تنهي حياتها.. جريمة بشعة بالكويت

تقتل أطفالها ثم تنهي حياتها.. جريمة بشعة بالكويت
٠٦:٥٣:٣٥ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

أقدمت وافدة من الجنسية الهندية، على قتل أولادها في الكويت ثم قامت بإلقاء نفسها من أعلى البناية التي تقطنها في الفحيحيل.

قتل الأولاد ونهاية حياة الأم:

وكانت منطقة الفحيحيل قد شهدت جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفلين في عمر الزهور على يد أمهما.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني في غرفة عمليات وزارة الداخلية أنها تلقت بلاغاً اليوم بإنهاء مقيمة هندية لحياتها.

على الفور انتقل رجال المباحث والأمن العام ووكيل النائب العام والأدلة الجنائية إلى الموقع، وعثروا على جثتها أسفل البناية.

وبحسب المصدر، فإن رجال المباحث دخلوا مسكنها، فعثروا على جثتي طفليها، وتبين أنها أنهت حياتهما خنقاً قبل أن تنهي حياتها.

وفتح رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الأحمدي تحقيقا موسعا لكشف أسباب وملابسات الجريمة.

دهس وطعن:

كما شهدت الكويت ايضا جريمة مروعة في يناير الماضي ، حيث أفادت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بوفاة مواطن سعودي يبلغ من العمر 23 عامًا، في مشاجرة مع آخر بمنطقة جابر الأحمد بالكويت.

وحسب صحيفة الأنباء الكويتية، لفظ الشاب أنفاسه، في واقعة دهس عمد جاءت عقب مشاجرة جمعته وآخر في منطقة جابر الأحمد.

وأفادت المعلومات الأولية حينها – وفقًا للصحيفة- أن المجني عليه تعرض للطعن من قبل الجاني قبل أن يدهسه عمدا ويفر المتهم من موقع الحادث، مشيرا إلى أن الداهس جار ضبطه.

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الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت الداخلية الكويتية جرائم حوادث الكويت

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