الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. هيئة الأوقاف تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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رابط التقديم.. هيئة الأوقاف تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. هيئة الأوقاف تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. هيئة الأوقاف تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٤:٥٧:١٢ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الهيئة العامة للأوقاف عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

مدير – تطوير الأعمال والمنتجات.

* المؤهلات والخبرات:

1 – الحد الأدنى للدرجة العلمية –  بكالوريوس في تخصص مشابه.

2 – الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 8+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.

* المزايا:

– تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، بدل تعليم الأطفال، برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

* إرشادات هامه للتقديم على الشاغر الوظيفي:

1 – إرفاق السيرة الذاتية بصياغة PDF.

2 – تعبئة الملف الوظيفي بجميع خاناته بشكل صحيح، يتم استبعاد الطلبات الغير مكتملة.

3 – الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، يستبعد الطلب الغير مكتمل او الأجابة بمعلومات تختلف عن المستندات المرفقة.

4 – التقدم على الفرصة بناً على المهام و الخبرة التخصصية المطلوبة و سنوات الخبرة، يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة.

* تنويه:

 – قبل التقدم لهذه الوظيفة، يرجى التأكد من استيفاء المعايير المذكورة أعلاه.

 – يرجى الملاحظة: يعمل فريق استقطاب الكفاءات لدينا لضمان أفضل تطابق بين المواهب والفرص الوظيفية.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 فبراير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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