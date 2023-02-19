رابط التقديم.. هيئة الأوقاف تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلن الهيئة العامة للأوقاف عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

مدير – تطوير الأعمال والمنتجات.

* المؤهلات والخبرات:

1 – الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

2 – الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 8+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.

* المزايا:

– تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، بدل تعليم الأطفال، برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

* إرشادات هامه للتقديم على الشاغر الوظيفي:

1 – إرفاق السيرة الذاتية بصياغة PDF.

2 – تعبئة الملف الوظيفي بجميع خاناته بشكل صحيح، يتم استبعاد الطلبات الغير مكتملة.

3 – الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، يستبعد الطلب الغير مكتمل او الأجابة بمعلومات تختلف عن المستندات المرفقة.

4 – التقدم على الفرصة بناً على المهام و الخبرة التخصصية المطلوبة و سنوات الخبرة، يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة.

* تنويه:

– قبل التقدم لهذه الوظيفة، يرجى التأكد من استيفاء المعايير المذكورة أعلاه.

– يرجى الملاحظة: يعمل فريق استقطاب الكفاءات لدينا لضمان أفضل تطابق بين المواهب والفرص الوظيفية.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 فبراير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).