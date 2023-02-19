رابط التقديم.. هيئة الأوقاف تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الهيئة العامة للأوقاف عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
مدير – تطوير الأعمال والمنتجات.
* المؤهلات والخبرات:
1 – الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
2 – الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 8+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.
* المزايا:
– تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، بدل تعليم الأطفال، برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
* إرشادات هامه للتقديم على الشاغر الوظيفي:
1 – إرفاق السيرة الذاتية بصياغة PDF.
2 – تعبئة الملف الوظيفي بجميع خاناته بشكل صحيح، يتم استبعاد الطلبات الغير مكتملة.
3 – الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، يستبعد الطلب الغير مكتمل او الأجابة بمعلومات تختلف عن المستندات المرفقة.
4 – التقدم على الفرصة بناً على المهام و الخبرة التخصصية المطلوبة و سنوات الخبرة، يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة.
* تنويه:
– قبل التقدم لهذه الوظيفة، يرجى التأكد من استيفاء المعايير المذكورة أعلاه.
– يرجى الملاحظة: يعمل فريق استقطاب الكفاءات لدينا لضمان أفضل تطابق بين المواهب والفرص الوظيفية.
* طريقة التقديم:
– أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 فبراير 2023م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).