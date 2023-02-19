الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مؤشر الأسهم يغلق منخفضا اليوم .. والتداولات تبلغ 3.1 مليارات ريال
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مؤشر الأسهم يغلق منخفضا اليوم .. والتداولات تبلغ 3.1 مليارات ريال

مؤشر الأسهم يغلق منخفضا اليوم .. والتداولات تبلغ 3.1 مليارات ريال

مؤشر الأسهم يغلق منخفضا اليوم .. والتداولات تبلغ 3.1 مليارات ريال
٠٤:٤٨:٠٠ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضا عند 55.28 نقطة ليقفل عند مستوى 10493.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم السعودية- 124 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، والإنماء ريت الفندقي، وأمريكانا، واتحاد اتصالات، وحلواني إخواني الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الآمار، والوطنية للتعليم، وعذيب للاتصالات، وجاكو، وأسواق عبدالله العثيم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.73% و5.04 %.

الشركات الأكثر ارتفاعا

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، ولوبريف، ومرافق، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: لوبريف، والراجحي، ومرافق، وأمريكانا، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعا 113.05 نقطة ليقفل عند مستوى 19371.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 120 ألف سهم.

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أخبار السعودية الأسهم السعودية المملكة سوق الأسهم مؤشر سوق الأسهم

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