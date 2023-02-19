النظام الغذائي النباتي يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا (دراسة)

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي صحي لمرضى سرطان البروستاتا قد يساعد في منع المرض من التقدم، أو العودة مرة أخرى.

ووفقًا للباحثين، فإن الرجال الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة عانوا من خطر أقل بنسبة 52 في المائة للإصابة بالسرطان و 53 في المائة أقل من خطر تكرار الإصابة، مقارنة بنظرائهم الذين تناولوا كميات أقل من النظام الغذائي النباتي.

قال الباحث الرئيسي فيفيان ليو، منسق الأبحاث السريرية في مركز أوشر للصحة التكاملية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية: “هذه النتائج قد تفيد الرعاية السريرية بشكل مباشر من خلال تقديم توصيات النظام الغذائي كدليل لإدارة صحتهم وتقليل المراضة لأكثر أنواع السرطان شيوعًا التي تواجه الرجال الأمريكيين، بالإضافة إلى وجود فوائد صحية إيجابية أخرى للوقاية من الأمراض المزمنة الأخرى”.

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فوائد النظام الغذائي النباتي

وأوضح أن النظام الغذائي النباتي قد يكون له هذه الفوائد، لأن الفواكه والخضروات تحتوي على مضادات الأكسدة ومكونات مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين التحكم في الجلوكوز وتقليل الالتهاب.

وأشار ليو إلى أن هذا النظام الغذائي يقلل أيضًا من التعرض الضار المحتمل للأطعمة الحيوانية، مثل الهرمونات والأمينات الحلقية غير المتجانسة التي ظهرت أثناء الطهي في درجة حرارة عالية، والتي تم ربطها بسرطان البروستاتا على وجه الخصوص.

وربطت الدراسة بين الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني وزيادة مقاومة الأنسولين، في حين أن الحليب ومنتجات الألبان قد تزيد من مستويات عامل النمو شبيه الانسولين-1 IGF1، والذي ارتبط بمخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

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أقل عرضة لتطور وعودة المرض

واستخدم فريق البحث، بيانات من دراسة جمعت معلومات عن أكثر من 2000 رجل مصاب بسرطان البروستاتا، بحسب وكالة “يو بي .

على مدى سبع سنوات في المتوسط، وجد الباحثون أن الرجال الذين أبلغوا عن تناولهم وجبات تحتوي على كميات أكبر من النباتات كانوا أقل عرضة لتطور وعودة المرض، مقارنة بنظرائهم الذين تناولوا كميات أقل من النباتات. ولم يختلف هذا الارتباط حسب العمر أو سرعة المشي أو شدة السرطان.

وقال قائد الدراسة: “قد ترتبط النظم الغذائية النباتية الصحية بعد التشخيص، بما في ذلك الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، بتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وتكرار حدوثه، مما يضيف إلى قائمة الفوائد الصحية العديدة الأخرى بما في ذلك الحد من مرض السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الإجمالية”.

وسيتم تقديم النتائج يوم الخميس في ندوة الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية (ASCO) لعام 2023 حول سرطان الجهاز البولي التناسلي، في سان فرانسيسكو.

لكن النتائج المقدمة في الاجتماعات الطبية تعتبر أولية حتى يتم نشرها في مجلة محكمة.