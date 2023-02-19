“حماية المستهلك” تحذر المستهلكين من التعامل مع “إنستجرام”

تواصل – فريق التحرير:

حذرت جمعية حماية المستهلك جميع المستهلكين في المملكة من التعامل مع حسابات “إنستجرام” لعدة أسباب.

5 أسباب

وقالت المنصة إن الأسباب هي كالتالي:

1- منصة إنستجرام هي منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية

2- ترد للجمعية أسبوعيا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات إنستجرام

3- استخدام أغلب حسابات إنستجرام الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلاف تجاري ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة حيث أنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة

4- لا تنطبق على حسابات إنستجرام متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.

5- وقد رصدت الجمعية أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات إنستجرام تكون في الملابس والعباءات والألعاب الإلكترونية وبطاقات الشحن والإنترنت.

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