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عقوبة مغلظة بانتظاره.. ضبط مواطن نقل 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
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عقوبة مغلظة بانتظاره.. ضبط مواطن نقل 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير

عقوبة مغلظة بانتظاره.. ضبط مواطن نقل 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير

عقوبة مغلظة بانتظاره.. ضبط مواطن نقل 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
٠٤:٣٩:١١ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير على مواطن لنقله في مركبة يقودها 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

العقوبة 15 سنة سجنًا ومليون جنيه غرامة

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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أخبار السعودية الأفواج الأمنية ضبط 30 مخالفًا عسير محافظة سراة عبيدة نظام أمن الحدود

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