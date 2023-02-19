تركيا: تسجيل 6 آلاف هزة ارتدادية منذ الزلزالين المدمرين

تواصل – وكالات:

أعلن مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوبي البلاد في 6 فبراير الجاري.

وقال أورهان تتار، مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في “آفاد”، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزالين بلغ 6040 هزة.

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وأضاف أن 1628 هزة تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات، و436 هزة بين 4 و5 درجات، و40 هزة بين 5 و6 درجات، وواحدة كبيرة بقوة 6.6 درجات.

تجنب دخول المباني المتضررة

ودعا تتار إلى تجنب دخول المباني المتضررة في ظل استمرار خطر الهزات الارتدادية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتجاوز بعضها 5 درجات، وفق ما أوردت وكالة “الأناضول”.

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وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.