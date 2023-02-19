الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خبير يكشف عن درجات الرؤية البصرية أثناء تقلبات الطقس
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خبير يكشف عن درجات الرؤية البصرية أثناء تقلبات الطقس

خبير يكشف عن درجات الرؤية البصرية أثناء تقلبات الطقس

خبير يكشف عن درجات الرؤية البصرية أثناء تقلبات الطقس
٠٤:٣٤:٥١ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله المسند عن درجات الرؤية البصرية أثناء تقلبات الطقس.

مدى الرؤية البصرية في الطقس

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن مدى الرؤية البصرية في الطقس يقصد بها مدى المسافة التي تستطيع من خلالها رؤية جرم معين كجبل ونحوه، وأنه يمكن تصنيفها كما يلي:

1- أكثر من 40 كم رؤية ممتازة.

2 – من 20 – 40 رؤية جيدة جدًا.

3 – من 10 – 20 رؤية جيدة.

4 – من 4- 10 كم رؤية  متوسطة.

5 – من 1- 4 كم رؤية ضعيفة.

6 – أقل من 1 كم رؤية سيئة.

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وأضاف خبير الطقس، أنه عندما يرى الناظر الشمس تشرق فهو يشاهد صورة الشمس المنكسرة وليست الشمس نفسها، إذ إن الغلاف الجوي مثل الماء يكسر الضوء فترى صورة الشمس فوق الأفق وحقيقتها تحت الأفق بقليل وللسبب نفسه ترى الشمس قبيل الغروب بقليل وحقيقتها أنها تحت الأفق، ومع ذلك الأحكام الفقهية والنظم المدنية منوطة بما نرى.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الرؤية البصرية الشمس الطقس المسند تقلبات الطقس

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