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في اليوم الـ 12.. التبرعات الشعبية بالمملكة لمتضرري الزلزال تتجاوز 415 مليون ريال

في اليوم الـ 12.. التبرعات الشعبية بالمملكة لمتضرري الزلزال تتجاوز 415 مليون ريال

في اليوم الـ 12.. التبرعات الشعبية بالمملكة لمتضرري الزلزال تتجاوز 415 مليون ريال
٠٤:٢٥:٢٧ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وصل حجم التبرعات الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا إلى أكثر من 415 مليون ريال.

وجاء ذلك في اليوم الثاني عتشر من حملة التبرعات (عطاؤكم يخفف عنهم)، بمشاركة مليون و7.9 آلاف و492 شخصًا، تبرعوا بـ 415 مليار ريال و229 ألفًا، و298 ريالاً، بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة.

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تضامن رسمي وشعبي مع متضرري الزلزال

وانطلقت الحملة الأربعاء قبل الماضي، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

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وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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