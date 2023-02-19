في اليوم الـ 12.. التبرعات الشعبية بالمملكة لمتضرري الزلزال تتجاوز 415 مليون ريال

تواصل – فريق التحرير:

وصل حجم التبرعات الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا إلى أكثر من 415 مليون ريال.

وجاء ذلك في اليوم الثاني عتشر من حملة التبرعات (عطاؤكم يخفف عنهم)، بمشاركة مليون و7.9 آلاف و492 شخصًا، تبرعوا بـ 415 مليار ريال و229 ألفًا، و298 ريالاً، بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة.

اقرأ أيضًا:

أراد التبرع بـ 2600 دولار فتبرع بـ 2.6 مليار دولار بالخطأ لمتضرري الزلزال!

تضامن رسمي وشعبي مع متضرري الزلزال

وانطلقت الحملة الأربعاء قبل الماضي، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

اقرأ أيضًا:

إجلاء ربع مليون شخص من منطقة الزلزال في تركيا

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.