“الصحة”: تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ41 آخرين

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 36 حالة.

إحصائية المصابين أمس

وأمس، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 41 حالة ووفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إجمالي الإصابات

ووفقا لإحصاء “الصحة” اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 828,874 حالة، من بينها 3026 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 36 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 816,248 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9600 حالة وفاة.

مناعة ضد الفيروس

كشفت دراسة حديثة أن الإنسان يحصل على المناعة ضد فيروس كورونا عبر طريقتين، فإما أن يصاب بفيروس كورونا ويكتسب مناعة طبيعية ضد العدوى ومضاعفاتها، أو من خلال أخذ اللقاحات المتاحة.

وأضافت أنه في حال جمع بين الاثنين، فإنه جسمه يصبح محصنا بشكل أكبر ضد الاضطراب الصحي، بحسب ما كشفته دراسة حديثة.

وبحسب الدراسة المنشورة في صحيفة “لانست” المختصة في الشؤون الطبية، فإن الشخص الذي يصاب بكورونا يصبح ذا مناعة طبيعية مهمة للغاية، تحميه من المضاعفات الشديدة لـ”كورونا”، إذا أصيب مرة أخرى.

اقرأ أيضا:

الصحة تعلن حصيلة إصابات “كورونا” خلال آخر 24 ساعة