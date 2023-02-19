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“مكافحة المخدرات” تضبط مقيمين في جدة.. وتكشف ما عثر عليه بحوزتهما
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“مكافحة المخدرات” تضبط مقيمين في جدة.. وتكشف ما عثر عليه بحوزتهما

“مكافحة المخدرات” تضبط مقيمين في جدة.. وتكشف ما عثر عليه بحوزتهما

“مكافحة المخدرات” تضبط مقيمين في جدة.. وتكشف ما عثر عليه بحوزتهما
٠١:٥٦:٢٤ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس: 

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة.

وعثر بحوزة المتهمين على 9 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو) و(3.5) جرامات من مادة الهيروين المخدر.

وأوضحت المديرية أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على مقيم باكستاني

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأمس، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

كان مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، أعلن مؤخرًا، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (12) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص، وفق ما أعلن “الأمن العام” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

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