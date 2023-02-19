جمعية “برهان” تحقق المركز الثاني في جائزة التميز بالعمل الخيري

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حققت جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حفر الباطن المركز الثاني على مستوى المملكة في جائزة التميز بالعمل الخيري، في دورتها الخامسة لفئة المنشآت العاملة في القطاع التعليمي والدعوي.

أهمية الجودة والتميز في العمل الخيري

جاءت هذه الجائزة لتؤكد أهمية الجودة والتميز في العمل الخيري، فكانت أهدافها تصب في تحقيق هذا الغرض النبيل، ولتسهم في رفع مستوى الأداء للمنشآت الخيرية، والارتقاء بجودة خدماتها، وبما يحقق رضا الشرائح المختلفة من المستفيدين، فكان لها ما أرادت.

وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ سعد بن مشحن الشمري أن هذه الجائزة نتاج العمل المميز بروح الفريق الواحد بالجمعية، ضمن رؤية الجمعية وهي تحقيق أعلى معايير التميز في تعليم القرآن الكريم، لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية.