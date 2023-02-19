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رسالة خاطئة تعيد طائرة بعد إقلاعها بساعة في ألمانيا
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رسالة خاطئة تعيد طائرة بعد إقلاعها بساعة في ألمانيا

رسالة خاطئة تعيد طائرة بعد إقلاعها بساعة في ألمانيا

رسالة خاطئة تعيد طائرة بعد إقلاعها بساعة في ألمانيا
٠١:٢٠:١٢ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

تسببت رسالة خاطئة عن معدل الضغط داخل كابينة طائرة تابعة لشركة “كوندور” الألمانية، في عودتها إلى مطار فرانكفورت بعد ساعة من إقلاعها.

وأعلنت شركة “كوندور”، أن الطائرة، التي كانت متجهة إلى جزيرة العطلات الإسبانية “فويرتيفنتورا”، عادت مرة أخرى إلى فرانكفورت صباح اليوم الأحد بعد نحو ساعة من إقلاعها، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

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لا إصابات بين ركاب وطاقم الطائرة

وأضافت أن الطائرة كان على متنها 163 راكبًا، علاوة على طاقم من عشرة أفراد، مشيرة إلى أن الجميع غادروا الطائرة بشكل طبيعي تمامًا، وهم جميعًا بحالة طيبة.

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وأفادت الشركة بأن الطائرة تخضع حاليًا للفحص الفني، وقالت إنه سيتم نقل الركاب إلى وجهتهم على متن طائرة بديلة.

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الكلمات الدلالية:
شركة كوندور الألمانية طائرة مطار فرانكفورت معدل الضغط

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