في 4 أيام.. رقم قياسي حققه مزاد الإبل في الجوف

تواصل – واس:

حقق مزاد الإبل بالجوف صفقات بقيمة 13 مليون ريال خلال الأيام الأربعة الأولى منذ انطلاقته الأربعاء الماضي، ويستمر حتى الخامس من شعبان المقبل, وتنظمه إمارة منطقة الجوف بالتعاون مع نادي الإبل في مقره بنفود لايجة.

وكشف أمين عام اللجنة العليا الدكتور نواف الخالدي أن المزاد شهد صفقات كبيرة وصغيرة بدأت من مليون ريال وحتى 5 آلاف ريال، مشيراً إلى أن عدد الملاك المشاركين بالمزاد قد ارتفع ليصل إلى 500 مالك يملكون ما يفوق 7000 رأس إبل تتواجد في أرض المزاد، مبينًا أن الهدف هو الوصول إلى 50 مليون ريال خلال أيام المزاد.

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أنواع الإبل

ولفت النظر إلى أن جميع أنواع الإبل تتواجد في أرض المزاد من الوضح والصفر والشقح والمجاهيم والحرائر التي تختص بمنطقة الجوف، كما تتوافر الأصائل والنوادر منها التي تشكل أحد أهم أهداف المزاد لتوفرها بالمنطقة من خلال استقطاب كبار الملاك بالمملكة والخليج العربي.

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وأشار “الخالدي” إلى أن الهدف الرئيسي للمزاد هو صفقات بيع وشراء الإبل ولكن المزاد لم يقتصر على ذلك، حيث يتواجد عدد من الأسواق في المزاد من سوق الأسر المنتجة, وسوق الأغنام والخيام والأعلاف، وعربات الأطعمة والقهوة ومنتجات منطقة الجوف من التمور والزيت .