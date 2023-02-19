بيان عاجل لهيئة المساحة الجيولوجية بشأن رصد زلزل قُرب حدود المملكة

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أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، رصدت اليوم هزة أرضية جنوب شرق المملكة.

هزة أرضية جنوب شرق المملكة

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أن الهزة كانت بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كم صباح هذا اليوم الساعة 7:55.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق اباالخيل، إن هذه الهزة الأرضية تبعد عن حدود المملكة بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.

الهزة لا يوجد لها أي تأثير داخل المملكة

وأفاد بأنه وبناءً على نتائج خريطة الشدة الزلزالية ان الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي بالمملكة وليس منها خطورة ولله الحمد بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

وأكد أن الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة والوضع في السعودية مطمئن والحمد لله.

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب مدينة عمانية

وصباح اليوم، كشفت وسائل إعلام محلية، أن زلزالًا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم مدينة الدقم على ساحل بحر العرب في سلطنة عمان.

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة ريختر

وأشار مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس إلى هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.

يأتي هذا بعد حوالي أسبوعين من الزلزال المدمر الذي ذري تركيا وسوريا وكان على درجة 7،7 ريختر وخلف آلاف الضحايا وشرد الملايين بعد هدم المنازل وضياع الممتلكات.

ارتفاع عدد قتلى الزلزال لـ 40 ألفاً و642

ولقي أكثر من 46 ألفا حتفهم جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين، ويفتش المنقذون عن أي علامات لوجود ناجين تحت الأنقاض بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمرت نحو 264 ألف شقة.

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