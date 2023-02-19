“4 أيام على يوم التأسيس”.. المناسبة والموعد والإجازات وأبرز الأهداف

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لم يتبق سوى 4 أيام على موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 2023، والذي قررت القيادة أن تحتفل به في جميع القطاعات.

ومن أجل إحياء ذكرى أحداث تاريخية مهمة في مسيرة الوطن، تحتفل المملكة في مثل هذا الشهر من كل عام بذكرى يوم التأسيس السعودي.

أمر ملكي بأن يكون يوم 22 فبراير يومًا للتأسيس

وفي شهر فبراير من العام الماضي وللمرة الأولى احتفلت المملكة بـ”يوم التأسيس”، وذلك بعدما صدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن يكون يوم 22 فبراير يومًا للتأسيس وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة الأولى عام 1139هـ / 1727م.

22 و23 فبراير إجازة يوم التأسيس في كافة القطاعات

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يوم 22 فبراير القادم إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس، وكذلك يوم 23 فبراير، مشيرة إلى أن 22 فبراير يوم التأسيس عطلة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

الإجازة تشمل يوم 23 فبراير

وحسب وكالة “واس”، فإن الإجازة تشمل يوم 23 فبراير للمشمولين بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بناء على المادة 128 من ذات اللائحة.

يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

* أبرز أهداف يوم التأسيس

1 – الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية.

2 – الاعتزاز بالرباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم.

3 – الاعتزاز بما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن.

4 – الاعتزاز باستمرار الدولة السعودية واستعادتها لقوة جذورها وقادتها.

5 – الاعتزاز بالوحدة الوطنية للملكة العربية السعودية.

6 – الاعتزاز بانجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز في تعزيز البناء والوحدة.

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