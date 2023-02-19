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كم مدة صلاحية التأشيرة متعددة السفر؟ .. توضيح هام من “الجوازات”
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كم مدة صلاحية التأشيرة متعددة السفر؟ .. توضيح هام من “الجوازات”

كم مدة صلاحية التأشيرة متعددة السفر؟ .. توضيح هام من “الجوازات”

كم مدة صلاحية التأشيرة متعددة السفر؟ .. توضيح هام من “الجوازات”
٠١:٥٨:٥٠ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات عن مدة صلاحية التأشيرة متعددة السفر.

وأجابت ردًا على سؤال حول مدة صلاحية تأشيرة الزيارة متعددة السفرات قبل الدخول للمملكة، بأنه “يتم الاحتساب من تاريخ الإصدار”.

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التأشيرة متعددة السفرات

والتأشيرة متعددة السفرات هي عبارة عن تأشيرة لممارسة الأنشطة السياحية وأداء العمرة (باستثناء موسم الحج) ولا تشتمل ممارسة الأنشطة الأخرى مثل الدراسة.

وبإمكان الزوار استخراج تأشيرة متعددة السفرات سارية الصلاحية لمدة سنة كاملة، والتي ستتيح لهم الإقامة في المملكة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهي تأشيرة لممارسة الأنشطة السياحية وأداء العمرة (باستثناء موسم فريضة الحج) ولا تشتمل ممارسة الأنشطة الأخرى مثل الدراسة.

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ويتطلب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إبراز جواز سفر ساري المفعول فقط، ولا يلزم الحصول على تأشيرة.

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