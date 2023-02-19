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وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني لكافة المؤهلات.. المسميات ورابط التقديم
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وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني لكافة المؤهلات.. المسميات ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني لكافة المؤهلات.. المسميات ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني لكافة المؤهلات.. المسميات ورابط التقديم
٠١:٣٤:٠٦ م، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للمواطنين من حملة مختلف المؤهلات في عدّة تخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مدير قسم الإعلام.

2 – مدير إدارة التسويق.

3 – أخصائي شهادات احترافية.

4 – مدير قسم تطوير الأعمال.

5 – مدير مكتب الإدارة الإستراتيجية (SMO)

6 – والمزيد …

عن المركز:

وتأسس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

* طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الرابط والشروط.. وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

رابط التقديم.. وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عدة مجالات

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أخبار السعودية التحول الرقمي التعليم الإلكتروني الرياض بالمركز الوطني وظائف شاغرة

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