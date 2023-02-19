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اليوم.. 22 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الثاني النهائية بجامعة نجران

اليوم.. 22 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الثاني النهائية بجامعة نجران

اليوم.. 22 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الثاني النهائية بجامعة نجران
١٠:١٤:٥٤ ص، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

يؤدي أكثر من 22 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة نجران، اليوم، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.

الاختبارات تأتي وسط استعدادات كبيرة عملت الجامعة على تهيئتها لضمان سير الاختبارات على أكمل وجه، وتجنب أي عوائق تواجه الطلاب.

لجان متابعة سير الاختبارات وتنظيمها

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح الحارثي، أن الجامعة شكلت لجانًا لمتابعة سير الاختبارات وتنظيمها، ومتابعة تفويج الطلاب والطالبات بالمباني إلى قاعات الاختبارات، وانصرافهم بعد الانتهاء منها.

وأضاف إضافة إلى متابعة تنظيم حركة المرور داخل المدينة الجامعية لضمان حضور الطلاب والطالبات للاختبارات وفق الأوقات المحددة لتأديتها وضمان انتظامهم.

في الوقت نفسه، دشَّنَ رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وحدة التوعية الفكرية بفرع الجامعة بشرورة والمعرض المصاحب، بحضور محافظ شرورة المكلف موفق العنزي، وتهدف إلى:

1 – نشر الوعي الفكري.

2 –  تعزيز الانتماء الوطني.

3 – التأكيد على أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر.

4 – التحذير من الانتماءات الحزبية والجماعات المتطرفة.

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