دون تغيير.. الذهب يستقر لليوم الثاني وعيار 21 يسجل 194 ريالاً

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 18 من فبراير، كما كانت عليه، أمس السبت، حيث سجل عيار 24 نحو 222.11 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.61 ريال.

عيار 21 يسجل 194.36 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 194.36 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.59 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.57 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.06 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6908 يالاً، وأسعار جنيه الذهب 1555 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 222.115 ريال.

الذهب شديد الحساسية لسعر الدولار

والخمبس الماضي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1840.94 دولار للأوقية، بحلول الساعة 3:33 بتوقيت جرينيتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1850.20 دولار.

والذهب شديد الحساسية لسعر الدولار في السوق، إذ يتأثر المعدن الأصفر بتحرك الورقة الخضراء صعودًا وهبوطًا، وتعد العلاقة بينهما علاقة عكسية، فكلما زاد الدولار تراجع الذهب والعكس.

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