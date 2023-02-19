وظائف “تعاقدية” في جامعة أم القرى.. التفاصيل ورابط التقديم

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تعلن (جامعة أم القرى مُمثلة في كلية الطب)، عن توفّر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة (للجنسين)، لوظائف مركز المحاكاة والمهارات السريرية، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

تقنية المعلومات

المؤهلات والخبرات:

-البكالوريوس في هندسة أو علوم الحاسب الآلي أو أنظمة وتقنية المعلومات أو ما يعادلها.

-أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.

-إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

-خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في منصات التعليم الإلكترونية وبرامج المحاكاة السريرية.

منسق محاكاة تعليمية (7 وظائف)

المؤهلات والخبرات:

-البكالوريوس في إحدى التخصصات الصحية أو التطبيقية.

-أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.

-إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

-الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.

-خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في العمل الإداري في المجال الأكاديمي الطبي.

ممرض

المؤهلات والخبرات:

-البكالوريوس في التمريض.

-أن يكون مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

-أن يكون لائق صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.

-إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.

-خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في مجال العمل الأكاديمي والتدريب السريري.

طبيب

المؤهلات والخبرات:

-البكالوريوس في الطب والجراحة.

-أن يكون مصنفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

-أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.

-إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.

-خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في مجال العمل الأكاديمي والتدريب السريري.

الشروط

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-أن يكون المتقدم متفرغاً.

-اجتياز الاختبارات الوظيفية.

-لا يتجاوز عمر المتقدم (40) عامًا.

-توفر جميع متطلبات الوظيفة في المتقدم.

مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونيًا

-صورة الهوية الوطنية.

-السيرة الذاتية.

-صورة من المؤهل العلمي.

-صورة من الخبرات العملية.

-صورة من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية).

-صورة من الدورات التدريبية إن وجدت.

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طريقة التقديم

أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/05هـ الموافق 2023/02/25م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).