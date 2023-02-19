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اليوم.. بدء الاختبارات الشفهية والعملية للطلبة في كافة المراحل
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اليوم.. بدء الاختبارات الشفهية والعملية للطلبة في كافة المراحل

اليوم.. بدء الاختبارات الشفهية والعملية للطلبة في كافة المراحل

اليوم.. بدء الاختبارات الشفهية والعملية للطلبة في كافة المراحل
١٠:٠٩:٥٥ ص، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ الاختبارات الشفهية والعملية للطلبة في كافة المراحل، اليوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رجب، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الأول من شهر شعبان..

إجازة يوم التأسيس يومي الأربعاء والخميس القادمين

ستوافق إجازة يوم التأسيس الأربعاء والخميس الثاني والثالث من شهر شعبان، الموافق 22، 23 من فبراير الجاري، لتنطلق الاختبارات النهائية في الأسبوع الثالث عشر.

يأتي ذلك فيما من المقرر أن تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد القادم الموافق السادس من شعبان، وتستمر حتى الخميس العاشر من الشهر نفسه.

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موعد الإعلان عن النتيجة

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة مع نهاية دوام يوم الخميس. ثم يحصل الطلبة على إجازة رسمية لمده 10 أيام حتى بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 20 من شهر شعبان الموافق 12 من شهر مارس.

وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 شعبان القادم، ويستمر على حسب توزيع الفصول في جدول التقويم في الرابع من ذي الحجة، وهو الفصل الأخير للدراسة بالمملكة.

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إجازة عيد الفطر المبارك

وأعلنت وزارة التعليم عن إجازة عيد الفطر المبارك التي ستبدأ من يوم 22 رمضان وتستمر حتى يوم ٥ شوال، يعود بعدها الطلاب للدوام في الفصل الدراسي الثالث حتى نهاية الفصل.

وهناك إجازة يومي 8 و9 ذي القعدة في الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثالث، وبعد انتهاء الأسبوع الثالث عشر سوف يقوم الطلاب بأداء الاختبارات النهائية قبل إجازة نهاية العام.

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