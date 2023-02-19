تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن كيفية التعامل مع “مقيم” بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي له.

وقال المواطن: عندي عامل منزلي.. سويت له خروج نهائي قبل 5 شهور انتهت التأشيرة.. ومازال في السعودية وحاولت أسوي له تغيب . أبشر يقول مايصير تسوي تغيب لأن عنده تأشيرة ..

وأدخل على التأشيرات.. يطلع لا يوجد له تأشيرة.. إيش الحل أبغي أبلغ عنه وأخلي مسؤوليتي.

وردت الجوازات: “في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي من مسؤولية صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط، وفي حال عدم معرفة مقر له يُرجى إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب. سعدنا بخدمتكم”.

تجديد هوية مقيم

في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن تجديد هوية المقيم ورسوم السداد. وقال المستفيد : “عندي عامل هندي، الإقامة تنتهي في تاريخ 3\8 .. كم رسوم الإقامة؟ وهل إذا تأخرت عن المهلة بأسبوع واحد هل يترتب غرامة؟ وأضافت الإدارة: “تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى و 1000 ريال في حالة التكرار”.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من الجوازات بشأن تجديد هوية المقيم ومدة السماح والرسوم