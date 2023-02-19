في حالتين فقط.. متى يستفيد “الأعزب” من برنامج الدعم السكني؟

تواصل – فريق التحرير:

كشف “برنامج سكني”، التابع لوزارة الإسكان عن شروط الحصول على الدعم السكني، وذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان بالإمكان أن يستفيد الأعزب من برنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في موقع “تويتر”: “الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوج، ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: ( من هنا )

اقرأ أيضًا:

أعزب وراتبي 8800 ريال هل يحق لي الاستفادة من الدعم؟.. «حساب الموطن» يجيب

متى يمكن للأعزب التقديم على سكني؟

في حالات محددة يمكن للأعزب التقديم لبرنامج سكني، وهي:

-في حال تقدم الشخص الأعزب بوجود الأخوة معه، وكان الوالد والوالدة متوفين، إذ يكفي وجود أخوة اثنين على الأقل من الذكور أو من الأناث لاستحقاق الدعم.

-في حال كان الشخص الأعزب في أسرة الأم فيها غير سعودية والأبناء سعوديين وكان الأب متوفى، عندها يمكن لأحد الأبناء التقديم للدعم حتى لو كان أعزبًا.

شروط سكني للعزاب

وفي حال كان العازب تنطبق عليه الشروط في الحالتين السابقتين، يمكنه التقديم على سكني، وفق الشروط التالية:

-أن يكون سعودي الجنسية وبعمر فوق 25 عامًا.

-يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة قبل عام على الأقل من تاريخ التقديم.

-يجب أن لا يكون أحد من أفراد الاسرة قد امتلك منزلاً خلال الخمسة سنوات السابقة للتقديم.

-ألا يكون المتقدم قد حصل على دعم عقاري من قبل.

-إذا كانت المتقدمة مطلقة يجب أن يكون مر على طلاقها عامان اثنان على الأقل.

يجب توافر مصدر دخل مستقل للشخص المتقدم.

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يوضح حالات التسجيل للفرد الأعزب الأكبر من 18 عاماً

البرامج السكنية للعزاب

في حال توافرت الشروط أعلاه جميعها في الشخص، فإن كل برامج وزارة الإسكان متاحة للشخص للتقدم على واحد منها واختيار المسكن المناسب، وهذه البرامج :

-البناء الذاتي.

-منتج أرض وقرض.

-شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

-فلل وزارة الإسكان.

-منتج مشاريع وحدة سكنية تحت الإنشاء.

-مشاريع القطاع الخاص.

طريقة التقديم

يمكن للشخص العازب التقديم على دعم سكني في حال توافرت فيه الشروط السابقة:

-التقدم بدايةً إلى منصة سكني من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق سكني على الجوال.

-تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة وبيانات أفراد الأسرة وبيانات الدخل المنصة.

-بعد تعبئة البيانات وتقديم الطلب يجب الانتظار لبعض الوقت حتى يتم دراسة الطلب والتأكد من استحقاق الشخص للدعم وتوافر الشروط المطلوبة فيه.

-يستقبل الشخص رسالة عبر الهاتف، ويظهر في صفحة الاستحقاق على المنصة في حساب الشخص الحالة، ويكون إمًا مستحقًا أو غير مستحق للدعم، أو في حال كانت البيانات ناقصة وتحتاج تعديل سيذكر ذلك.

-بمجرد ظهور حالة الاستحقاق بأنه “مستحق” يمكن التوجه إلى صفحة المنتجات في المنصة أو التطبيق، واختيار المنتج المناسب والتقديم عليه، بعد التقديم على المنتج يمكن طباعة بطاقة التخصيص من صفحة التقديم والتوجه إلى فرع الوزارة لاستكمال باقي الإجراءات هناك.