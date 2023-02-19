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عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب مدينة عمانية على ساحل الخليج العربي
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عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب مدينة عمانية على ساحل الخليج العربي

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب مدينة عمانية على ساحل الخليج العربي

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب مدينة عمانية على ساحل الخليج العربي
٠٩:١٢:٠٢ ص، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام عمانية، أن زلزالًا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم مدينة الدقم على ساحل بحر العرب في سلطنة عمان.

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة ريختر

وأشار مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس إلى هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.

يأتي هذا بعد حوالي أسبوعين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا وكان على درجة 7.7 ريختر وخلف آلاف الضحايا وشرد الملايين بعد هدم المنازل وضياع الممتلكات.

ارتفاع عدد قتلى الزلزال لـ 40 ألفًا و642

ولقي أكثر من 46 ألفًا حتفهم جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين، ويفتش المنقذون عن أي علامات لوجود ناجين تحت الأنقاض بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمرت نحو 264 ألف شقة.

بينما أعلن المرصد السوري، أن إجمالي عدد قتلى الزلزال في سوريا وصل إلى 5417 شخصًا، وأن عدد من تم دفنه داخل الأراضي السورية يبلغ 7000 قتيل من ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

4700 هزة ارتدادية منذ الزلزال

وحسب وكالة “الأناضول”، فقد كشفت إدارة الكوارث والطوارئ، أن تركيا تعرضت لنحو 4700 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضربها في 6 من فبراير الجاري، وأنه يتم تسجيل هزة ارتدادية كل 4 دقائق، لكن معظم توابع الزلزال هذه محسوسة، وهناك العديد من التوابع بلغت قوتها 3.5 درجة وما فوق، وبعض توابع الزلزال بلغت قوتها 4 وما فوق.

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الخليج الزلزال زلزال زلزال تركيا سلطنة عمان مدينة الدقن هزات أرضية

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