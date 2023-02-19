تنويه مهم من الموارد البشرية حول إلغاء وثيقة العمل الحر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تلفت نظر المستفيدين إلى توضيح مهم حول إلغاء وثيقة العمل الحر.

وأوضحت خلال ردها على سؤال أحد المستفيدين على “تويتر”، أنه يجب على المستفيد تحديث البيانات وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني خلال 15 يومًا من حدوث التغيير.

توثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة قوى

في الوقت نفسه، أعلنت الوزارة أنها أكدت على جميع المنشآت ضرورة الالتزام بتوثيق عقود العاملين إلكترونيًا عبر منصة قوى.

حفظ حقوق أطراف العلاقة

وأضافت أن التعميم جاء بهدف حفظ حقوق أطراف العلاقة “صاحب العمل والموظف وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

الخدمة تتيح توثيق العقود إلكترونيًا

وبينت أن الخدمة تتيح توثيق العقود إلكترونيًا لأصحاب العمل، ورفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح الخدمة للعاملين خدمة التحقق من صحة بيانات عقودهم.

تحديد نسبة الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود

وأكدت أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعتبر العقد موثقًا من قبل الوزارة، مشيرة إلى تحديدها لنسبة الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من عام 2023م يكون على النحو التالي:

1 – الربع الأول 20%.

2 – لربع الثاني 50%.

3 – الربع الثالث 80%.

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