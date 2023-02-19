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خطوات وشروط الحصول على إعانة الزواج للأيتام

خطوات وشروط الحصول على إعانة الزواج للأيتام

خطوات وشروط الحصول على إعانة الزواج للأيتام
٠٩:٠٨:٥١ ص، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة إعانة الزواج للأيتام بالمملكة، تمكن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بصرف إعانة مالية كدعم للزواج، تصرف مرة واحدة فقط بحسب الشروط والضوابط.

خطوات الحصول على إعانة الزواج للأيتام

-تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.

– يختار المستخدم خدمة إعانة الزواج للأيتام من قائمة الخدمات الإلكترونية.

– تعبئة البيانات المطلوبة (والموافقة على الإقرار والتعهد) ثم تقديم الطلب.

-يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال صفحة “طلباتي”.

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الضوابط والشروط

-أن تكون جنسية المستفيد/ة هي الجنسية السعودية.

-أن يكون المستفيد/ ة على قيد الحياة وقت التقديم على الخدمة.

-أن يكون المستفيد/ ة مسجلاً لدى الوزارة في نظام رعاية الأيتام.

-أن يكون للمستفيد/ ة حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية والإجتماعية.

-أن يكون للمستفيد/ ة حساب بنكي مفعل وأن يتم تسجيل بيانات الحساب البنكي في بيانات الحساب الشخصي للمستفيد/ ة على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية والإجتماعية.

-أن يكون المستفيد/ ة قد تم إصدار له/ لها عقد نكاح من وزارة العدل السعودية.

-أن لا يكون قد سبق للمستفيد/ة استلام إعانة الزواج من قبل.

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المستندات المطلوبة

عقد نكاح من وزارة العدل السعودية.

وفي حالة اصدار عقد النكاح من جهة خارجية، يجب أن يكون مصدقًا من الجهات المختصة (وزارة الخارجية السعودية) ويكون التقديم على الخدمة من خلال فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمناطق المملكة.

كيف يمكن متابعة حالة الطلب؟

بعد تقديم الطلب، يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال صفحة “طلباتي” كما ستصل للمستخدم رسالة نصية للجوال المسجل في حال حدوث أي تغيير على حالة الطلب.

 

https://hrsd.gov.sa/ar/queries/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85

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