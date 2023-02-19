هاشتاق “الهمكم الصبر” يتصدر الترند.. ومغردون: اللهم ارحم ضحايا الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الهمكم الصبر” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صباح اليوم، فيما عبر آلاف المغردين عن تضامنهم مع منكوبي زلزال تركيا وسوريا.

وقال أحد المغردين: إن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيئ عنده بمقدار، فسبحان من له الدوام، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وألهمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأضاف آخر مستعينًا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك (وأُعيذ أهلي بك) من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا أو أموت لديغاً.

وتابع ثالث: الله يرحمهم ويعفو ويغفر لهم ويجعلهم في جنات الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء.. اللهم الهمكم الصبر والسلوان اللهم اجبر كسرهم يا أرحم الراحمين .

حصيلة وفيات الزلزال

في سياق متصل، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40 ألفًا و642، فيما تواصل الفرق عمليات الانتشال لجثامين تحت الأنقاض.

وخلال عمليات الحفر والإنقاذ، عثر رجال فرق الإنقاذ في تركيا على مبلغ مالي كبير تحت الأنقاض خلال عمليات البحث وانتشال الضحايا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأناضول التركية الرسمية، قيام رجال الإنقاذ بجمع المبلغ المالي والذي يقدر بمليوني دولار.

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