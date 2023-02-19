شاهد.. شرطي أمريكي يصيب شابًا بارتجاج في المخ ويكتشف المفاجأة

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يستمر عنف الشرطة الأمريكية أثناء تنفيذها أوامر القبض على المجرمين، فيستخدمون القوة غير المبررة لإخضاعهم، بينما أكثر المقبوض عليهم لا يشكلون تهديدًا لهم.

وفي مقطع فيديو، نشره الإعلامي إياد الحمود، عبر حسابه في “تويتر”، قام شرطي في ولاية جورجيا الأمريكية، مؤخرًا، باستلام بلاغ بوجود لص في احد الشوارع العامة، فقام بتوقيف شاب مسالم لم يُبد أي مقاومة.

إلقاء الشاب على الأرض بعنف

وتظهر لقطات الفيديو أن الشاب دخل في نقاش هادئ مع الشرطي ليوضح له أنه لم يرتكب جرمًا ليتم القبض عليه، فما كان من الشرطي إلا أن أمسكه ورماه على الأرض بعنف، في حركة أشبه بحركات المصارعة.

وأظهرت التقارير الطبية إصابة الشاب بارتجاج في المخ وكسر بالترقوة، وتم تنويمه 9 أيام في المستشفى.

المفاجأة التي ظهرت فيما بعد، أن الشاب لم يكن هو اللص الذي يبحث عنه الشرطي، بل كان شخصًا بريئًا في طريقه إلى عمله!

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عنصرية مقيتة.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على شاب مسلم

شرطي في ولاية جورجيا الأمريكية استلم بلاغ بوجود لص فأوقف شاب مسالم لم يبدي أي مقاومة، أمسكه ورماه على الأرض بعنف، أصيب الشاب بارتجاج في المخ وكسر بالترقوة وتم تنويمه 9 أيام في المستشفى. في النهاية اتضح أن الشاب لم يكن اللص بل شخص بريء كان ذاهب لعمله.pic.twitter.com/sAivDWnt7A — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 18, 2023

إطلاق النار على شاب مبتور القدمين

وفي حوادث مشابهة لاستمرار مسلسل العنف من قبل الشرطة الأمريكية، أطلقت الشرطة النار على شاب أسمر البشرة، مبتور القدمين يجلس على كرسي متحرك.

وأظهر مقطع فيديو مشاهد صادمة للعنف المفرط للشرطة تجاه الشاب، حيث أطلقوا عليه النار رغم عدم مقدرته على المشي.. حيث نزل الشاب من على كرسيه يركض، وهو يعرج، هارباً منهم، في محاولة للنجاة بحياته، لكنهم أطلقوا عليه النار ومات بطلقات الرصاص.

ومن جهتها، علقت الشرطة الأمريكية بقولها “إنه ألقى علينا سكيناً فأطلقنا عليه وتم فتح تحقيق في الحادثة التي سببت ضجة في الولايات المتحدة”.