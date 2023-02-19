لإنقاذ حياتهم.. 6 نصائح مهمة للوالدين قبل تسليم مفاتيح السيارة لأبنائهم

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قدم معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة NHTSA، عدة نصائح لقيادة آمنة للأبناء والمراهقين، قال إنها يمكن أن تقلل حوادث الموت بنسبة 50%.

واهتم المعهد، وهو مؤسسة غير ربحية بالولايات المتحدة الأمريكية، بتقديم مجموعة من المعلومات حول متطلبات ترخيص القيادة للمراهقين، بالإضافة إلى أفكار لمساعدة الوالدين على وضع القواعد الأساسية مع أبنائهم المراهقين قبل تسليم مفاتيح السيارة وقيادتها.

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قيادة الأبناء والمراهقين للسيارة

وعرف NHTSA قيادة المراهقين: “يرى ابنك المراهق رخصة القيادة كخطوة نحو الحرية، لكنك قد لا تكون متأكدًا من استعداد ابنك المراهق للسير على الطريق. هناك شيء واحد مؤكد، المراهقون ليسوا مستعدين لتحمل نفس مستوى مسؤولية القيادة مثل البالغين، يتعرض السائقون المراهقون لمعدل أعلى من الحوادث المميتة، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم نضجهم ونقص المهارات ونقص الخبرة. إنهم يسرعون ويرتكبون أخطاء ويتشتت انتباههم بسهولة – خاصةً إذا كان أصدقاؤهم في السيارة”.

ومن أهم النصائح التي قدمها المعهد لبقاء الأبناء بأمان خلف عجلة القيادة، وتقليل خطر إصابتهم بنسبة تصل إلى 50%:

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قوانين القيادة

– وضح لأبنك المراهق قوانين القيادة. يمكن أن يساعدك التعرف على القيود المفروضة على ابنك المراهق بشكل أفضل في تطبيق تلك القوانين. لديك الفرصة لوضع بعض القواعد الأساسية المهمة لسائقك المراهق. تقييد القيادة الليلية والركاب، وحظر القيادة أثناء استخدام الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، واشتراط استخدام حزام الأمان في جميع الأوقات.

– تحدث إلى ابنك المراهق عن مخاطر تعاطي المخدرات والكحول (فضلاً أن تعاطيهما من المحرمات عندنا في الشريعة الإسلامية) إذ أن تعاطي المخدرات والكحول تذهب بالعقل، ويكون قائد السيارة عرضة للحوادث التي قد ينتج عنها الموت بشكل كبير.

– كن قدوة جيدة وتذكر أن الشاب ينظر إليك كسائق، لذا تدرب على القيادة الآمنة بنفسك. خصص وقتًا لأخذ ابنك المراهق في جلسات التدريب على القيادة. يمكن أن تكون طريقة والسماح لابنك المراهق بتحسين بعض مهارات القيادة الأساسية. يبدأ تعلم ابنك المراهق في المنزل.

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عواقب القيادة المشتتة

– تحدث إلى ابنك المراهق عن القواعد والمسؤوليات عن القيادة. شارك ببعض القصص والإحصائيات المتعلقة بالسائقين المراهقين والقيادة المشتتة. ذكّر ابنك المراهق كثيرًا أن القيادة مهارة تتطلب اهتمام السائق الكامل. يمكن أن تنصحه بأن ينتظر إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بعد وصوله إلى وجهته.

– ضع عواقب القيادة المشتتة. إذا خالف ابنك المراهق قاعدة الإلهاء التي حددتها، ففكر في تعليق القيادة الخاصة بمراهقك، أو تقييد الساعات التي يمكنهم خلالها القيادة، أو الحد من الأماكن التي يمكنهم القيادة فيها.

– كن قدوة من خلال إبقاء عينيك على الطريق ويديك على عجلة القيادة أثناء القيادة. كن متسقًا بين الرسالة التي تخبرها لابنك المراهق وسلوكياتك في القيادة. غالبًا ما يتعلم السائقون المراهقون المبتدئون من مشاهدة والديهم.

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