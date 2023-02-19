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منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق

منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق

منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق
٠٤:٢٩:٣٣ ص، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن السماء تكون غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

رياح نشطة على 9 مناطق

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران..

يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، والباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.

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حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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