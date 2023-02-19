أكثر 10 هواتف ذكية تهم الناس في الوقت الحالي

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احتلت أجهزة سامسونج عدة مراكز في قائمة العشر الأوائل لأكثر الهواتف الذكية شهرة بين الجمهور، خلال الشهر الحالي، وذلك بعد إعلانها مؤخرًا عن مجموعتها الجديدة من هواتف جالاكسي.

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أكثر الهواتف شهرة بين الناس

ووفقًا لدراسة نشرها موقع “جي إس مارينا” (Gsmarena) المختص بشؤون الهواتف الذكية، الذي يصدر قائمة محدثة كل أسبوع تحتوي على أكثر الهواتف شهرة بين الجمهور، فإن هذه القائمة لا تعني أن الهواتف المذكورة فيها هي الأفضل، أو الأكثر مبيعًا، بل يعتمد التقييم على عمليات البحث عن الهاتف والأسئلة التي ترد بشأنه.

وتبعا لتصنيفات الموقع، فإن هاتف “سامسونج جالاكسي ألترا إس 23” (Samsung Galaxy Ultra S23) جاء على رأس قائمة الهواتف التي يهتم بها الناس حاليًا.

وجاء هاتف “بوكو إكس 5 برو” (Poco X5 Pro) الجديد في المرتبة الثانية.

وتمكن هاتف “جالاكسي إس 23 (Galaxy S23) من احتلال المرتبة الثالثة.

وفي المرتبة الرابعة في القائمة، جاء هاتف “ون بلس 11” (OnePlus 11) الذي استفاد من ظهوره الأول مؤخرًا.

وحلّ هاتف جالاكسي+ إس 23 (+Galaxy S23) خامسًا في التصنيف.

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هاتف أبل آيفون 14 برو ماكس

وحصل هاتف “أبل آيفون 14 برو ماكس” (Apple iPhone 14 Pro Max) على المرتبة السادسة في القائمة.

وجاء هاتف “جالاكسي إيه 53” (Galaxy A53) في المركز السابع.

وثامنًا في القائمة، جاء هاتف “بوكو إكس 5 (Poco-X5).

بينما تراجع جالاكسي إس 22 ألترا (Galaxy S22 Ultra) إلى المركز التاسع.

وفي آخر قائمة أشهر 10 هواتف ذكية حاليًا، حلّ هاتف “أوبو رينو 8 تي 5 جي “”(Oppo Reno8 T 5G) الذي حصل على ميزات وقدرات متطورة، وطُرح بسعر منافس.

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احتدام المنافسة بين الهواتف الذكية

ورغم أن “جالاكسي إس 23 ألترا” يتصدر قائمة فبراير الجاري بقوة حتى الآن، فإنه لا يزال هناك متسع من الوقت للهواتف الأخرى، سواء الجديد منها أو القديم، لتحسين مركزها في قائمة “جي إس مارينا”، فإلى متى يمكن أن يستمر “جالاكسي إس ألترا” في المركز الأول؟