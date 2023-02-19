الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. شرطي أمريكي يصيب شابًا بارتجاج في المخ ويكتشف المفاجأة
لإنقاذ حياتهم.. 6 نصائح مهمة للوالدين قبل تسليم مفاتيح السيارة لأبنائهم
منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق
أكثر 10 هواتف ذكية تهم الناس في الوقت الحالي
منها تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب.. 7 فوائد صحية لهذا المشروب
أراد التبرع بـ 2600 دولار فتبرع بـ 2.6 مليار دولار بالخطأ لمتضرري الزلزال!

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

منها تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب.. 7 فوائد صحية لهذا المشروب

منها تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب.. 7 فوائد صحية لهذا المشروب

منها تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب.. 7 فوائد صحية لهذا المشروب
٠٣:٣٤:٤٣ ص، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كثيرة هي الفوائد التي تتميز بها بعض المشروبات الساخنة، فهي قد تساعد في منع المشاكل الصحية المرتبطة بالقلب والدماغ والتي تهدد الحياة بشكل كبير.

اقرأ أيضًا:

يسبب هذا المرض.. دراسة تحذر من الإفراط في تناول الشاي

7 فوائد صحية لمشروب الشاي

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة Biomedicine and Pharmacotherapy ، أن مركب شجرة الشاي له العديد من الفوائد الصحية وخاصة تلك المتعلقة بأمراض القلب والدماغ.

وأفاد الدكتور جيل جنكينز، وفقًا لصحيفة “ديلي إكسبريس”، بأن الشاي معروف بخصائصه الصحية للقلب، وأن تناول ثلاثة أكواب من الشاي كل يوم يعد أمرًا مثاليًا في الواقع، ومن أهم فوائده:

1 – تحسين النشاط المضاد للتخثر.

2 – منع الصفائح الدموية من الالتصاق ببعضها البعض.

3 – خفض ضغط الدم وتأثيراته المضادة للأكسدة.

4 – يساعد على حماية القلب عن طريق تقليل التجلط.

اقرأ أيضًا:

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الشاي الأخضر بالوقاية من كورونا

تقليل خطر الوفاة

5 – يعمل على تقليل الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.

6 – تحسين الانتباه والسرعة الحركية.

7 – يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

8 – يرتبط شرب ثلاثة أكواب يوميًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24%.

اقرأ أيضًا:

«دراسة»: الشاي الأخضر يُعالج أمراض القلب ويقلل خطر الوفاة بنسبة 76%

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب الأوعية الدموية الاكتئاب السكتات الدماغية الشاي تجلط القلب خطر الوفاة ضفط الدم

مواد ذات صلة

المزيد
«المرور»: إغلاق كوبري «الحقو» الرابط بين صبيا وبيش

«المرور»: إغلاق كوبري «الحقو» الرابط بين صبيا وبيش

٠٣:١٣ م، الخميس، ١٤ أبريل ٢٠١٦
«المخابرات الأمريكية»: مدى انتشار الاحتجاجات بالشوارع الإيرانية «صاعق»

«المخابرات الأمريكية»: مدى انتشار الاحتجاجات بالشوارع الإيرانية «صاعق»

١١:٢٣ ص، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
“التربية” تدرس توفير مساكن للمعلمين والمعلمات في المدارس “النائية”

“التربية” تدرس توفير مساكن للمعلمين والمعلمات في المدارس “النائية”

١١:١٥ م، الأثنين، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٤
عسيري: نسعى لحل سياسي في اليمن.. ولكن سنرد على الخروقات

عسيري: نسعى لحل سياسي في اليمن.. ولكن سنرد على الخروقات

٠١:٥٤ م، الأربعاء، ١٦ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *