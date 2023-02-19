منها تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب.. 7 فوائد صحية لهذا المشروب

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كثيرة هي الفوائد التي تتميز بها بعض المشروبات الساخنة، فهي قد تساعد في منع المشاكل الصحية المرتبطة بالقلب والدماغ والتي تهدد الحياة بشكل كبير.

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7 فوائد صحية لمشروب الشاي

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة Biomedicine and Pharmacotherapy ، أن مركب شجرة الشاي له العديد من الفوائد الصحية وخاصة تلك المتعلقة بأمراض القلب والدماغ.

وأفاد الدكتور جيل جنكينز، وفقًا لصحيفة “ديلي إكسبريس”، بأن الشاي معروف بخصائصه الصحية للقلب، وأن تناول ثلاثة أكواب من الشاي كل يوم يعد أمرًا مثاليًا في الواقع، ومن أهم فوائده:

1 – تحسين النشاط المضاد للتخثر.

2 – منع الصفائح الدموية من الالتصاق ببعضها البعض.

3 – خفض ضغط الدم وتأثيراته المضادة للأكسدة.

4 – يساعد على حماية القلب عن طريق تقليل التجلط.

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تقليل خطر الوفاة

5 – يعمل على تقليل الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.

6 – تحسين الانتباه والسرعة الحركية.

7 – يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

8 – يرتبط شرب ثلاثة أكواب يوميًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24%.

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