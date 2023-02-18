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تحذير.. النوم لفترات طويلة مؤشر على إصابة كبار السن بهذا المرض

تحذير.. النوم لفترات طويلة مؤشر على إصابة كبار السن بهذا المرض

تحذير.. النوم لفترات طويلة مؤشر على إصابة كبار السن بهذا المرض
٠٢:٣٧:٣٧ ص، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة حديثة من خطورة النوم طوال اليوم بالنسبة لكبار السن، مؤكدة أن النوم لفترات طويلة، قد يكون مؤشراً للإصابة بمرض الاكتئاب.

وتوضح الدراسة، أن الاكتئاب هو حالة سريعة التقدم تؤثر على الناس عالميًا وتتطور أحيانًا إلى مشاكل صحية بدنية وعقلية حادة، إذا عانى شخص ما من هذه الحالة العقلية الضارة عندما كان شابًا، فمن المرجح أن يعاني من الاكتئاب كشخص بالغ.

مؤشر على الاكتئاب

وأضافت الدراسة “يعتقد المرء أن علامات الاكتئاب ستكون متشابهة لدى الجميع، لكن هذا ليس هو الحال، الآن، السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يؤثر ذلك على الجيل الأكبر سناً بشكل مختلف؟”، وفقا لموقع “thehealthsite”.

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ووفقا للدراسة “ليس من السهل دائمًا اكتشاف أعراض الاكتئاب وقد يتم الخلط بينها وبين علامات المشكلات الأخرى المتعلقة بالعمر، ومع ذلك ، عند كبار السن، يمكن للاكتئاب أن يظهر بعدة طرق، ويمكن أن يكون النوم المفرط أحد هذه الطرق”.

الإفراط في النوم

وتابعت الدراسة، أنه على الرغم من أن ما يقرب من 15٪ من الأشخاص الذين يفرطون في النوم يميلون إلى الإصابة بالاكتئاب، إلا أنه يمكننا أن نضع في اعتبارنا التأثير الذي يسببه.

وأكدت الدراسة، أن  النوم طوال اليوم علامة تحذير لا ينبغي إغفالها أو تجاهلها، يمكن أن يؤثر سلبًا على رفاهية المرء ونوعية حياته، فيما يتعلق بهذا، يجب أن يكون أفراد الأسرة ومقدمو الرعاية يقظين عند مراقبة مقدار النوم الذي يحصل عليه كبار السن.

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الكلمات الدلالية:
الاكتئاب النوم رعاية كبار السن صحة كبار السن كبار السن كبار السن والنوم

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