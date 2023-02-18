إدارة مشروع مدينة نيوم تعلن عن 200 وظيفة بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر أكثر من 200 وظيفة شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
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- مساعد تنفيذي.
- معدات HVDC والمهندس الرئيسي للمصنع.
- مهندس مدني.
- مهندس مدني أول.
- رئيس تطوير الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا / الشرق الأوسط) – الابتكار.
- رئيس تطوير الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا / المحيط الهادئ) – الابتكار.
- رئيس الفريق – إدارة الأعمال.
- قيادة العلاقة الجمركية.
- مدير أول – بيئة الزراعة الخاضعة للرقابة.
- مدير المشروع – مطارات نيوم.
- مدير العلاقات التجارية.
- المدير المالي.
- مدير تطوير المنتجات.
- مهندس أول نظام HVDC.
- مدير التحكم والحماية HVDC.
- مدير تصميم السوق.
- التوأم الرقمي / أخصائي نمذجة معلومات البناء.
- مدير الإنفاذ.
- مدير المشروع – البنية التحتية والأصول.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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