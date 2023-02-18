الكويت: ليس لدينا خطط بشأن إعادة التواصل مع بشار الأسد

تواصل – فريق التحرير:

حسم وزير الخارجية الكويتي سالم العبد الله، أمر إعادة بلاده العلاقات مع نظام بشار الأسد، وقال إن الكويت ليس لديها خطط بشأن إعادة التواصل مع “الأسد”.

ترسيم الحدود مع العراق

وفي ملف ترسيم الحدود البحرية مع العراق أعلن سالم العبد الله في مقابلة مع وكالة رويترز، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن الكويت والعراق سيعقدان جولة من المحادثات القانونية والفنية غداً الأحد في إطار سعيهما لإنهاء هذا المسألة، معرباً عن أمله في إحراز تقدم.

وأشار إلى أن “الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومتي ونحن نعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية”.

وقال إن الفرق القانونية والفنية ستجتمع الأحد سعيا لاتفاق، وتابع نحن نمضي قدما.

القضية فلسطين

وفي الشأن الفلسطيني، قال وزير الخارجية إن الوضع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين لا يتحسن، مضيفاً أن الأولويات هي أن يكون للفلسطينيين وطن استناداً إلى حل الدولتين.

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تحذير الكويتيين في لبنان

وكانت وزارة الخارجية الكويتية دعت المواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم والابتعاد عن مواقع الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية والالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة.

كما دعت الوزارة المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى التواصل مع سفارة الكويت في بيروت في حال الاستفسار أو لطلب المساعدة عبر هواتف الطوارئ المعتمدة”.

وقبل أيام أقدم عشرات اللبنانيين، على قطع الطرق شمالي لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.

وشملت عمليات قطع الطرق مدينة طرابلس، حيث قام اللبنانيون بقطع ووقف حركة المرور على الطرق باستخدام السيارات والصهاريج وحاويات نفايات والحجارة والإطارات.

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