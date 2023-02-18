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لحملة الدبلوم والثانوية والبكالوريوس.. عشرات الوظائف الشاغرة في “بي إيه إي سيستمز”

لحملة الدبلوم والثانوية والبكالوريوس.. عشرات الوظائف الشاغرة في “بي إيه إي سيستمز”

لحملة الدبلوم والثانوية والبكالوريوس.. عشرات الوظائف الشاغرة في “بي إيه إي سيستمز”
٠٢:٠٥:٥٩ ص، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الثانوية أو الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني صيانة المحرك النفاث.

كبير مهندسي البنية التحتية الرصاص.

تكنولوجيا صيانة أنظمة إلكترونيات الطيران.

مهندس أول للدعم الفني – ISE.

فني دعم تكنولوجيا المعلومات.

تايفون المشرف الميكانيكي.

مشرف أول لتصنيع تايفون.

محاسب رواتب.

مدير سلامة المنتج.

أخصائي الوسائط المتعددة.

مدير سلامة المنتج.

أخصائي طاقم جوي.

والمزيد…

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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