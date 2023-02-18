عاجل.. مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي تبوك آخر من يصلون الفجر والعشاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد، 28 رجب 1444 هجرية، الموافق 19 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:53 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:05، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:47 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:57 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 28 رجب 1444هـ كالتالي:
اقرأ أيضاً:
أطفال أبهروا المارة بالصلاة في وقتها (فيديو)
مواقيت الصلاة ليوم الأحد
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:32
المدينة – 5:34
الرياض – 5:06
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:54
المدينة – 3:53
الرياض – 3:24
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:21
المدينة – 6:19
الرياض – 5:50
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:51
المدينة – 7:49
الرياض – 7:20
اقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة