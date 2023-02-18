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كسّروا واجهة محل وهربوا.. شرطة الرياض تطيح بـ3 مواطنين
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كسّروا واجهة محل وهربوا.. شرطة الرياض تطيح بـ3 مواطنين

كسّروا واجهة محل وهربوا.. شرطة الرياض تطيح بـ3 مواطنين

كسّروا واجهة محل وهربوا.. شرطة الرياض تطيح بـ3 مواطنين
١٢:٢٥:٤٣ ص، الأحد، ٢٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين لتكسيرهم واجهة محل في أحد أحياء مدينة الرياض والهروب من الموقع.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

كانت شرطة محافظة عنيزة في منطقة القصيم، ألقت القبض على 3 مواطنين لارتكابهم عدة حوادث جنائية.

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وتمثلت الحوادث المرتكبة في سرقة وسلب المركبات والأموال والمصوغات الذهبية والأجهزة الإلكترونية من عدة منازل في مواقع مختلفة.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على 4 مقيمين

في وقت سابق، ألقت شرطة عنيزة القبض على أربعة مقيمين لسرقتهم أجهزة إلكترونية من مرافق عامة.

وقال الأمن العام في بيان عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن شرطة محافظة عنيزة ألقت القبض على 4 مقيمين من الجنسية النبجلاديشية، لسرقتهم أجهزة إلكترونية من مرافق عامة والمتاجرة بها.

وأشار إلى أنه جرى استرداد الأسرة المسروقة، بينما جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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اخبار السعودية الرياض تكسير واجهة محل شرطة الرياض

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