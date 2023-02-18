المرور يصدر تنبيهاً بشأن إسقاط المركبات التالفة والمهملة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، تنبيهًا بشأن إسقاط المركبات التالفة والمهملة من السجلات.

وأوضح المرور، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه يجب المسارعة، إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه لم يتبق سوى 11 يومًا على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات.

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عقوبة استخدام المكابح بشكل مفاجئ

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور، عقوبة استخدام قائد المركبة للمكابح أو “الفرامل” بشكل مفاجئ على الطرق، مؤكدة أن استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير ضرورة يُعد مخالفة مرورية.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الغرامة المالية المقررة لاستخدام المكابح بشكل مفاجئ تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال.

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وحذر المرور من خطورة ارتكاب المخالفة حيث تسبب في منع المركبات التي تسير خلف قائد المركبة من اتخاذ تصرف سريع، مما يؤدي لوقوع الحوادث.

القيادة الآمنة على الطرق

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية القيادة الآمنة، كما وجهت العديد من النصائح لقيادة آمنة على الطرق.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: إن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية على الطرق.

وتشمل أدوات القيادة الآمنة ما يلي:

– القيادة في حدود السرعات المسموحة على الطرق

– تخصيص وقت كاف للرحلة لتفادي السرعة أو متغيرات الطريق

– ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك لاتخاذ رد الفعل المناسب في أي موقف.

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