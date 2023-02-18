هل يمكن تعويض قلة النوم طيلة الأسبوع في يوم الإجازة؟

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يعمل كثيرون في وظيفة إضافية لتحسين دخله لذلك يضطر إلى العمل حتى أوقات متأخرة ليلًا ثم يخلد للنوم ساعات قليلة ليستيقظ على دوام آخر، لكنه يعتقد أنه يمكنه أن يعوض هذا الإجهاد وقلة النوم في يوم الإجازة بأن ينام ساعات طويلة.

النوم 9 ساعات ليلًا

لكن دراسةٌ حديثة نفت هذا الاعتقادَ الشائعَ لدى ملايين الناس في العالم، مؤكدة أن عدد ساعات النوم تختلف من شخص لآخر ومن طفل لكبير لكن الباحثين يتفقون، على أن “النوم ليلا بشكل مستمر لمدة تصل لتسع ساعات يُعد أمراً صحياً”.

ويرى الباحثون أن عادات النوم ومدتها، تغيرت منذ عقدين من الزمن، كما أنها تتأثر بالمنطقة وبطبيعة عمل الإنسان.

ووفق دراسة أمريكية، فإن تعويض ساعة من نقص النوم، قد يتطلب نوم أربع ليال من سبع إلى تسع ساعات في كل ليلة منها.

أفضل طريقة للنوم

ويقول خبراء طب النوم إن أفضل طريقة لتعويض قلة النوم هي الالتزام بجدول لموعد النوم والانتظام به.

وترتبط قلة واضطرابات النوم بخطر الإصابة بمشكلات صحية على رأسها أمراض القلب والاضطرابات المناعية.

وتعويض ساعات نقص النوم قد يكون صعبا بالنسبة للأشخاص الذين يعملون بشكل يومي أو من يعانون أمراضا مزمنة.

استشاري ينصح

وقال استشاري الطب الباطني وطب النوم في مركز هارلي ستريت الطبي، الدكتور هادي جرداق، إن الشخص البالغ يحتاج من 7 إلى 9 ساعات نوم في اليوم، وهناك أشخاص يتمكنون من النوم أقل من ذلك، ولكن كلما تقدمنا في السن لا يمكننا تعويض ما فاتنا من راحة في أيام أخرى.

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