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عاجل.. زلزال بقوة 5.5 درجات يهز أحياء وسط تركيا

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عاجل.. زلزال بقوة 5.5 درجات يهز أحياء وسط تركيا

عاجل.. زلزال بقوة 5.5 درجات يهز أحياء وسط تركيا

عاجل.. زلزال بقوة 5.5 درجات يهز أحياء وسط تركيا
١١:٣٧:١٩ م، السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعرضت أحياء وسط تركيا، مساء اليوم السبت، لهزة أرضية بشدة 5.5 درجات على مقياس ريختر .

وعلى الرغم من مرور 12 يوماً على الزلزال الكبير الذي هز جنوب تركيا وأجزاء واسعة من سوريا، لم تتوقّف توابعه ممثلة في الهزات الأرضية من حينها حتى الآن، حيث تم تسجيل آلاف الهزات.

وأوضح مدير عام مخاطر الزلازل والحد منها في إدارة الكوارث والطوارئ التركية أورهان تاتار، أن تركيا تعرضت لنحو 4700 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضربها في 6 فبراير الجاري.

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هزات ارتدادية

ويتم تسجيل هزة ارتدادية كل 4 دقائق، لكن معظم توابع الزلزال هذه محسوسة، وهناك العديد من التوابع بلغت قوتها 3.5 درجة وما فوق، لكن توابع الزلزال التي بلغت قوتها 4 وما فوق وصلت لنحو 40، كما يقول تاتار الذي يرى أن “هذا الوضع غير عادي”.

ولقي أكثر من 46 ألفا حتفهم جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين، ويفتش المنقذون عن أي علامات لوجود ناجين تحت الأنقاض بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمرت نحو 264 ألف شقة.

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