كأنه زلزال هز المدينة.. تفجير مخزن صواريخ تابع للحرس الثوري في إيران

تواصل- فريق التحرير:

اهتزت مدينة كرمان على وقع انفجار هائل في أحد مخازن الذخائر التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وحسب وسائل إعلام، فإن أحد مخازن الذخائر في مديرية محافظة كرمان جنوب شرق إيران بالقرب من مدينة كرمان تعرض أمس لعملية وصفها الحرس الثوري “بالإرهابية”،وهو ما أدى إلى انفجارات كبيرة للصواريخ والقذائف الصاروخية التي بداخله.

الانفجار كأنه زلزال

وقال مصدر- حسب الجريدة الكويتية- إن شدة الانفجارات كانت كبيرة لدرجة أن سكان بعض المنازل في كرمان خرجوا من منازلهم معتقدين أن المدينة تتعرض لزلزال.

في حين ذكرت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء شبه الرسمية الإيرانية أن دوي ضوضاء عالية أعقبه اهتزاز مبانٍ لم يعرف سببها بعدُ، سُمع في كرمان، مشيرة إلى عدم تسجيل أي زلازل في المنطقة.

حصار المكان

وقال المصدر إن الحرس الثوري والأجهزة الأمنية حاصرا المكان على الفور ومنعا اقتراب الناس أو الصحفيين حتى أن محافظ كرمان محمد مهدي فداكار مُنع من زيارة مكان التفجيرات، قبل أن يُطلب منه إصدار بيان بأن الجيش يقوم بتفجير ذخائر منتهية الصلاحية.

تهديد بالإقالة

وأضاف أن المحافظ رفض في البداية إصدار البيان، مشيراً إلى أنه في العادة يصدر هذا النوع من البيانات قبل التفجيرات لتنبيه الناس وتحذيرهم، إلا أنه عاد وأصدره بعد تلقيه اتصالاً من وزير الداخلية أحمد وحيدي تضمن تهديدات بإقالته.

وأوضح أنه لم يتبين بعدُ إذا كان استهداف هذا المخزن اللوجيستي تم بطائرات مسيرة أو تفجير عبوة ناسفة، مذكراً بأنه بعد عملية أصفهان التي استهدفت مصنع سلاح حذرت الأجهزة الأمنية من إمكانية استهداف مواقع عسكرية أخرى لأن بعض المنفذين الذين استخدموا طائرات مسيرة أُطلقت من داخل البلاد تمكنوا من الفرار.

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