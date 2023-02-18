تحديث اللوحات الإرشادية المكانية للحشود داخل المسجد الحرام (صور)

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قام مدير إدارة الإرشاد المكاني للحشود المهندس معن بن فؤاد قاروت ، بجولة تفقدية لمتابعة وتحديث اللوحات الإرشادية داخل المسجد الحرام وساحات المسجد الحرام.

يأتي ذلك حرصاً على تمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهوله ، ويرافقه وكيل إدارة الإرشاد المكاني للحشود المهندس محمد بن سعد المحمادي .

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وأوضح قاروت، أن الإدارة تهدف إلى توجيه و تعريف القاصدين للمسجد الحرام بالمسارات والأماكن المحددة للمصلين والمعتمرين حسب خطة الحشود المعتمدة ، وإرشادهم داخل المسجد الحرام وبجهات الخروج لأماكن إقامتهم وأقرب الأماكن للخدمات المقدمة للقاصدين .

كثافة أعداد القاصدين والزوار

وأضاف مدير إدارة الإرشاد المكاني للحشود المهندس معن بن فؤاد قاروت، أن ذلك جاء تزامناً مع ما يشهده المسجد الحرام من كثافة في أعداد القاصدين والزوار، مشيراً إلى أهمية تكثيف العمل.

يذكر أن الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة سعادة مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري ، و إشراف من سعادة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود سعادة المهندس أسامة بن منصور الحجيلي لتقديم أرقي الخدمات لقاصدي المسجد الحرام وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.

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