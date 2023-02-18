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“الدعم البيئي” يعلن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن

“الدعم البيئي” يعلن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن

“الدعم البيئي” يعلن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن
١٠:٣٣:٣٩ م، السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مكتب الدعم البيئي للاستشارات البيئية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في المدن التالية: الرياض، وجدة، والخبر، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية :

أخصائي بيئي

المؤهلات والخبرات

– درجة البكالوريوس. تخصصات علوم بيئية، كيمياء، جولوجيا، أحياء بحرية).

– لا يشترط الخبرة (للسعوديين).

عن المكتب:

مكتب الدعم البيئي للإستشارات البيئية مؤسسة سعودية تأسست فى عام 2015 بمدينة جدة مؤهل من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وتم تصنيف المكتب من ضمن قائمة مكاتب الفئة (أ) والمتخصصة فى مجال الاستشارات البيئية.

ويقدم المكتب خدمات الاستشارات البيئية لجميع الأنشطة والمشاريع التنموية المختلفة، ويضم المكتب كادرًا فنيًا ذو إمكانيات وخبرات في جميع المجالات البيئية المختلفة ليكون بذلك احد المكاتب الرائدة بالمملكة العربية السعودية في مجال الاستشارات والدراسات البيئية لدعم المنشآت والقطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية والتوافق مع الأنظمة البيئية وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

طريقة التقديم:

أوضح المكتب أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني، للتقديم ومعرف تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة يرجى الدخول على الروابط التالية:

البريد – (Hr@envsup.com).

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