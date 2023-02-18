تقنية جديدة.. كبسولات ذكية لتشخيص وعلاج الأمراض الهضمية

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توصل باحثون باحثون من جامعة “نيويورك” أبو ظبي، إلى ابتكار تقنية جديدة لتشخيص وعلاج الأمراض الهضمية، عن طريق استخدام كبسولات ذكية قابلة للهضم.

نتائج الدراسة

ونشرت مجلة “نيتشر إلكترونيكس” نتائج الدراسة التي أثبتت أن اختبار الحبوب الذكية في أمعاء بعض الحيوانات الكبيرة، أثبتت جدواها.

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مكونات الحبوب الذكية

واستخدم الباحثون أقطابًا فحمية ترسل إشارات كهرومغناطيسية عالية التردد لتوليد حقول مغناطيسية ثلاثية الأبعاد تقرأ البيانات المكانية لنقاط السبيل الهضمي وتحدد موقعها بدقة، ثم ترسلها إلى هاتف ذكي باستخدام تقنية بلوتوث، حسب “إرم نيوز”.

جهاز استقبال كهرومغناطيسي

وتستخدم التقنية الجديدة جهاز استقبال خارجي على شكل أجهزة كهرومغناطيسية يمكن وضعها في حقيبة الظهر أو المعطف لزيادة دقة البيانات الحركية المتعلقة بحركة الطعام من الفم إلى الأمعاء.

من جانبه، قال د. خليل رمادي، المشارك في الدراسة: “تشكل الحبة الذكية طريقة أسهل للمرضى ومقدمي الرعاية، وقد تحدث ثورة في التعامل مع ملايين المرضى حول العالم